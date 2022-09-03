محافظ مطروح: 9 مدارس جديدة تدخل الخدمة العام الدراسى المقبل.. صور

مطروح – فريق المحافظات

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه تم اشتراك عدد 8 جهات كبرى بمدن المحافظة فى معرض أهلا مدارس لهذا العام استعدادا للعام الدراسى فى أول أكتوبر القادم، وذلك تيسيرا على أولياء الأمور والطلاب مع التخفيف من أعباء الأسعار وتوفير مزيد من مستلزمات وأدوات المدارس.

وأوضح المحاسب حسن الشيبانى مدير عام مديرية التموين بمطروح، أن الـ8 جهات المشتركة تمثل عددا من المكتبات الكبرى بمطروح منها 3 مكتبات بمدينة مرسى مطروح ومكتبة بالضبعة و2 ببرانى و2 بالعلمين مع الترحيب بمزيد من الجهات المشاركة بمدن المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة لتوفير مزيد من المستلزمات المدرسية لأبنائنا الطلاب مع قرب العام الدراسى الجديد.

كما أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن الاستعدادات مستمرة للعام الدراسى الجديد مع إنشاء عدد من المدارس بعدد 9 مدارس جديدة بإضافة عدد 105 فصول جديدة لاستيعاب مزيد من الكثافة ورفع كفاءة وصيانة عدد 8 مدارس أخرى بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية، موجها الشكر للواء يسرى الديب رئيس هيئة الأبنية التعليمية على جودة وسرعة تنفيذ الأعمال فى إنشاء وصيانة مدراس المحافظة بما يليق بجهود الارتقاء بمنظومة التعليم بالمحافظة.

وأوضح المهندس طارق مسعد مدير عام فرع هيئة الابنية التعليمية بمطروح، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من الأعمال والمنشآت الجديدة بعدد 9 مدارس جديدة ستدخل مع بداية العام الدراسى وهى: أعمال توسعة مدرسة نجع الشيخ صابر تعليم أساسى بمدينة الحمام بعدد 7 فصول، ومدرسة عمر بن الخطاب تعليم اساسى بعدد 11 فصلاً، وذلك بمدينة الحمام، كذلك توسعة مدرسة تحفيظ القرآن الإعدادية بنات بعدد 3 فصول والمدرسة المصرية اليابانية بمرسى مطروح بعدد 14 فصلاً، ومدرسة الكرامة تعليم أساسى برأس الحكمة بعدد 26 فصلاً، وذلك بمدينة مرسى مطروح، ومدرسة سعد بن أبى وقاص تعليم أساسى بعدد 11 فصلاً ومدرسة ابو بكر الصديق بعدد 11 فصلاً، وذلك بمدينة النجيلة، ومدرسة فرج كويله تعليم أساسى بمدينة برانى بعدد 11 فصلاً، ومدرسة جلحوب المغوارى بعدد 11 فصلاً بمدينة العلمين، وذلك بالإضافة إلى الأعمال الجارية بعدد 20 مدرسة وطرح 10 مدراس أخرى.

وأضاف مدير فرع هيئة الابنية التعليمية أنه تم كذلك رفع كفاءة عدد 8 مدراس بمطروح وهى مدرسة رياض الصالحين الاعدادية ومدرسة كريم هنداوى الثانوية بمرسى مطروح، ومدرسة الملاح الابتدائية بالنجيلة، ومدرسة حويل الابتدائية ومدرسة بلال بن رباح الابتدائية بمدينة الحمام، ومدرسة الروضة تعليم أساسى بمدينة الضبعة، ومدرسة سيدى عبد السلام تعليم اساسى ومدرسة ابو شروف تعليم أساسى بمدينة سيوة، بالإضافة إلى طرح عدد 15 مدرسة أخرى ضمن أعمال رفع الكفاءة.



مدرسة



الفصول



الفصول الجديدة



محافظ مطروح يتفقد انشاءات المدارس



محافظ مطروح



مدارس مطروح



مدرسة جديدة بمطروح



المدارس الجديدة



المقاعد



المحافظ يتابع المدارس الجديدة



المقاعد الجديدة



محافظ مطروح يتابع الانشاءات الجديدة للمدارس