اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يواصل جولاته اليومية لمتابعة المشروعات بشرم الشيخ

السبت، 03 سبتمبر 2022 11:09 م
محافظ جنوب سيناء يواصل جولاته اليومية لمتابعة المشروعات بشرم الشيخ جانب من جولة المحافظة
جنوب سيناء - محمد حسين

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تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم السبت، العمل بمبنى مجلس المدينة الجديد بمدينة شرم الشيخ، ضمن الجولات التفقدية اليومية المستمرة لمتابعة الأعمال والمشروعات الجارية، بجميع مدن المحافظة رافقه خلال الجولة الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وممثلي الشركات المنفذة.
 
أكد المحافظ ً أن مبنى مجلس المدينة الجديد صديق للبيئة ومن المبانى الذكية فى نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة.
 
كما تابع المحافظ خلال الجولة أعمال الزراعات والمساحات الخضراء ومعدلات التنفيذ بالأعمال الإنشائية لمجمع البنوك والمول التجاري والبحيرات الصناعية بالحديقة المركزية بشرم الشيخ مشددا علي الاستمرار في مضاعفة ساعات العمل وتكثيف العمالة للانتهاء من الأعمال في مواعيدها المقررة.
 
وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال رفع الكفاءة للنصب التذكاري لضحايا الطائرة الفرنسية بمنطقة الهضبة بشرم الشيخ، و أعمال رفع كفاءة وتجميل المنطقة المحيطة.

جنوب سيناء

شرم الشيخ

مؤتمر المناخ



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