محافظ المنيا يتابع إنشاء مستشفى بني مزار المركزي وكوبري الكفور فى مطاى

المنيا - حسن عبد الغفار

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جولة تفقدية لمتابعة مستوى الخدمات الصحية بمركز بنى مزار وذلك ضمن جهود المحافظة لرفع كفاءة منظومة القطاع الصحي وتقديم خدمات طبية وعلاجية ذات كفاءة عالية لخدمة أهالى المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الجمل، وكيل مديرية الصحة، عماد حسن، رئيس مركز بني مزار، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وتفقد المحافظ، الأعمال الإنشائية لمستشفى بني مزار المركزي، بإجمالي تكلفة حوالى 346 مليون جنيه تقريبا ،حيث اطلع المحافظ على المخطط العام للمستشفى والجدول الزمني لنهو المشروع، حيث تضم المستشفى 7 طوابق ووحدة لقسطرة القلب ومركز لتدعيم البلازما ، كما تضم المستشفي كافة الأقسام والتخصصات الطبية، وسيتم تزويدها بأحدث الأجهزة الطبية لتوفير خدمة صحية متميزة للمواطنين.

من جانبه أوضح وكيل مديرية الصحة بالمنيا، أن مستشفى بنى مزار مقامة على مساحة إجمالية 17708متر مربع كموقع عام بكافة ملحقاته، وبطاقة استيعابية تصل إلى 188سرير ، منهم 50 وحدة غسيل كلوي، 3 غرف عمليات، قسم اشعة، 5 غرف افاقة، قسم طوارئ، 16 عيادة خارجية، عدد 4 صيدليات، قسم العمليات، قسم المناظير، بالإضافة لعدد من المعامل المجهزة بالمعدات الحديثة.

كما اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، أعمال إنشاء كوبري الكفور بمركز مطاي وتنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري، ويأتى ضمن 9 كباري يجري إنشاؤها على ترعة الإبراهيمية علي مستوي المحافظة .

يأتي ذلك استجابة لشكاوى المواطنين المتكررة من توقف العمل في أعمال إنشاء الكوبري حيث تابع المحافظ استئناف العمل في إنشاء الكوبري ووجه بسرعة تنفيذ الأعمال وعدم التأخير تيسيراً على المواطنين وخاصة قبيل العام الدراسى الجديد.

جاء ذلك بحضور سعيد محمد، رئيس مركز مطاى، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وكان عدد من أهالي قرية الكفور بمركز مطاي قد ناشدوا الأجهزة التنفيذية باستكمال الأعمال الخاصة بكوبري القرية لتسهيل الحركة المرورية بالقرية والقرى المجاورة لها.



كوبري الكفور بمركز مطاى



محافظ المنيا يتفقد الأعمال الإنشائية لكوبري الكفور بمركز مطاى