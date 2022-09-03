محافظ المنوفية يتابع رصف طريق 16 "شبين الكوم - العراقية - كفر دنشواى"

المنوفية - فريق المحافظات

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، أعمال الرصف والتطوير بشارع بورسعيد بمركز ومدينة أشمون للوقوف على آخر المستجدات وتقديم التسهيلات اللازمة لدفع وتيرة العمل وتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز، حيث أوضح رئيس المدينة أنه جارى وضع الطبقة الأسفلتية النهائية بالشارع بطول (1300)م كونه طريق حيوى وهام بالمدينة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من رصف شارع الجامعة بطول (1400م بداية من وحدة مرور أشمون وحتى مزلقان السكة الحديد، يأتى هذا فى إطار المتابعات الميدانية والدورية للموقف التنفيذى لأعمال الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بقطاع الطرق كونه أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون إلى أنه تم متابعة أعمال الإحلال والتجديد لشبكات وخطوط المياه بشارع المدارس بطول (540)م والطريق الدائرى بطول (880)م وتم تغير خطوط المياه المتهالكة ومراجعة كافة الوصلات تمهيداً للبدء في أعمال الرصف ، لافتا إلى أن قطاع الرصف بمدينة أشمون قد شهد طفرة كبيرة من خلال الانتهاء من رصف (10) شوارع بنطاق المدينة والتي ستساهم في تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وفى سياق متصل، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء استكمال أعمال فرد طبقة السن بطريق (25) الشهداء/العراقية بطول (7) كم، فضلا عن متابعة أعمال تسوية طبقة الأساس بشارع داير الناحية بقرية سلامون قبلى بنطاق الوحدة المحلية بكفر عشما وذلك عقب الانتهاء من توصيل كافة المرافق من ( صرف صحي ، غاز طبيعي ، اتصالات ، كهرباء ، ومتابعة الأعمال التمهيدية لرصف طريق (88) الشهداء /دنشواى ، وكذا متابعة الأعمال التمهيدية والتطوير بطريق (16) مزلقان العراقية /سيدى صالح/زاوية الناعورة/كفر دنشواى /جزيرة الحجر بطول (23)كم كونه طريق حيوي يربط مركزى الشهداء وتلا وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، كما تابع رئيس المدينة الأعمال الإنشائية بالسوق الحضاري بقرية العراقية المقام على تغطية ترعة منية الواط على مساحة 560 م2، بالإضافة إلى متابعة أعمال إنشاء السوق الحضاري بقرية سلامون قبلي ، حيث يتم تخشيب السقف بالمبنى الإداري بالسوق المقام على تغطية ترعة الفيل بمساحة 570 م2.

وفى مركز السادات، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال رصف الطريق الإقليمي كفر داود /السادات عقب الانتهاء من أعمال صيانته بداية من كوبرى كفر داود العلوي الإسعاف وحتى مدخل عزبة ناصف بكفر داود وذلك باستخدام تقنية ( FDR ) تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى، مؤكداً على الشركة المنفذة بتسريع معدلات الأداء والالتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة كونه طريق حيوى وهام .

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع استكمال أعمال الرصف بشارع " 24 " بكفر عليم بطول (500)متر ، حيث جارى فرد الطبقة الأسفلتية النهائية بالطريق وتوسعته (اتجاهين) وإنشاء أرصفة جانبية وبلاعات أمطار وجزيرة وسطى وزرع أعمدة ديكورية حديثة ، فضلا عن متابعة أعمال تركيب البلدورات وبلاط الانترلوك بجوار الكوبري اتجاه طنطا لإضفاء مظهر جمالياً وحضارياً، كما تابع رئيس المدينة أعمال إنشاء الممشى الجديد بطول ترعة ديا الكوم المغطاة بمساحة إجمالية تقدر بـ (400) متر وذلك لخلق متنفسا هاماً ومتنزهاً رئيسياً لأهالي المدينة .

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال فرد طبقة السن بطريق (منوف/الحامول) تمهيداً لأعمال الرصف ، فضلا عن متابعة أعمال التشطيبات النهائية لتطوير ورفع كفاءة نفق السكة الحديد من تركيب بلاط البازلت وصب الأرضية وتركيب شبكة صرف للقضاء على تجمعات مياه الأمطار خلال موسم الشتاء .

ويواصل رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة جهودهم فى المتابعة الميدانية لكافة أعمال المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة لتذليل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان نهو الأعمال وفقاً للتوقيتات المقررة وذلك لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى.



الاعمال الانشائية بالسوق الحضارى



الرصف بشلرع بورسعيد



انشاء ممشى جديد



رصف بالطريق الاقليمي



شارع بورسعيد