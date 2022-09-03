محافظ القليوبية يزور رئيس مباحث القناطر الخيرية في المستشفى

القليوبية إبراهيم سالم

زار اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه اللواء محمد عبد الله مدير مستشفي الشرطة بالعجوزة، اليوم، الرائد محمد رفعت أبو سريع رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، للاطمئنان عليه عقب إصابته أمس خلال مداهمة أمنية لأحد أوكار ودواليب المخدرات بمنطقة أبو الغيط مركز القناطر، حيث حدث تبادل لإطلاق النار مع العناصر الإجرامية، مما أسفر عن إصابة الضابط بطلق ناري بالكتف وخضع لجراحة لاستخراج الرصاصة وبدأ في التماثل للشفاء اليوم.

وخلال الزيارة، جه المحافظ الشكر للرائد محمد رفعت أبوسريع، على جهوده في حفظ الأمن ومواجهة تجار المخدرات بالمنطقة، مؤكدا أنه ليس بجديد على رجال الشرطة بالقليوبية تقديم البطولات والتضحيات من اجل مواجهة الجريمة، موجها بتقديم أوجه الرعاية لرئيس المباحث المصاب متمنيا له سرعة الشفاء والعودة لعمله معربا لأسرته عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل.

كانت منطقة أبو الغيط بمركز القناطر الخيرية شهدت إصابة الرائد محمد أبو سريع رئيس مباحث مركز القناطر، بطلق ناري أمس خلال مداهمة أمنية لأوكار المخدرات بالمنطقة حيث جرى تبادل إطلاق الرصاص بين الشرطة وتجار المخدرات مما أسفر عن إصابة الضابط بطلق ناري في الكتف وتم نقله لمستشفى الشرطة بالعجوزة والتدخل الجراحي والآن هو يتماثل للشفاء من إصابته.



محافظ القليوبية يزور رئيس مباحث القناطر الخيرية



محافظ القليوبية يزور رئيس مباحث القناطر الخيرية