محافظ الشرقية يلتقي نقيبي الأطباء والأسنان بالمحافظة

الشرقية - إيمان مهنى

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور خالد صفوت نقيب الأطباء بالشرقية، والدكتور خالد عامر نقيب أطباء الأسنان بالشرقية، وذلك لبحث وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والنقابتين لتقديم أفضل الخدمات للأطباء والعاملين بالقطاع الصحى.

وأكد المحافظ أهميه دور النقابات فى تطوير العمل المهنى وخاصة فى المجالات المرتبطة بصحة المواطن لخلق مجتمع صحى وسليم، مثمناً دور الأطباء والعاملين بقطاع الصحة فى تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمترددين على منافذ تقديم الخدمة الصحية واستمرار تنظيم القوافل الطبية والعلاجية للوصل إلى الأماكن المحرومة والتى تعانى من نقص فى الخدمات الطبية المقدمة لبناء فرد قادر على المشاركة فى بناء وتنمية المجتمع.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أهمية التواصل الدائم بين النقابات العمالية والأجهزة التنفيذية للوقوف على المشكلات التى تعانى منها أعضاء الجمعية العمومية وتوفير الحلول العاجلة لها بالإضافة إلى العمل على تحسين بيئة العمل لتعود بالنفع على المستفيدين.

وأشاد نقيبا الأطباء والأسنان بمجهودات المحافظ والجهاز التنفيذى فى تحسين مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين وتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بالمنظومة الصحية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.