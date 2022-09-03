وقال جباروف حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/ - "إنه حان الوقت للتطرق لقضية نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة إلى دولة أخرى، وأهم شىء أن تكون دولة تحمل طابعا محايدا"، وذلك في إشارة إلى النمسا أو سويسرا.



وأعرب عن غضبه من أن دولة مؤسسة للأمم المتحدة، وهي عضو دائم في مجلس الأمن، لا يسمح لها بالمشاركة بشكل شخصي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا: "ونحن ننتظر رد فعل المجتمع الدولي".



يُذكر أنه في 20 سبتمبر الجاري تبدأ اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي يحضرها تقليديا رؤساء الدول والوزراء وبحسب البرنامج التمهيدي للجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن وزير الخارجية الروسي سيلقي كلمته يوم 24 سبتمبر الجاري.