للحامل.. ابتعدي عن هذه العادات للحفاظ على صحتك وجنينك

تعد فترة الحمل من أصعب الفترات التي تمر بها النساء، فشهور الحمل الأولي تعاني نسبة كبيرة منهن بالوحم أي الرغبة في القيء، والغثيان، وعدم القدرة علي تناول الأطعمة، وفي الشهور الوسطي إلي الأخيرة يكون الأمر أسهل بعض الشيء.

- التدخين:

ومما لاشك فيه أن الكثيرات يسعن للحفاظ علي صحة الحمل ، من خلال اتباع تعلميات الطبيب، وللحفاظ علي صحة الأم والجنين، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقعي “ verywellhealth” و “timesofindia”، سنتعرف علي أبرز العادات الخاطئة التي يجب علي الحامل تجنبها للحفاظ علي صحتها وصحة الجنين، ومنها:

يعد من أبرز العوامل والعادات الخاطئة، والتي يجب تجنبها والابتعاد عنها خلال فترة الحمل، لأنه يهددها بالولادة المبكرة، كما أنه يؤثر علي صحة الجنين وعلي أعضائه، ولذا يجب تحنب التدخين، وأيضا الجلوس مع المدخنين.

- الكافيين:

- من أبرز العادات التي يجب علي النساء تجنبها هي عدم الإفراط في تناول المشروبات الغنية بالكافيين، لأن ارتفاع نسبة الكافيين يعضرها للإصابة بخطر الإجهاض، وأيضا ارتفاع نسبة ضغط الدم.

- الوجبات السريعة:

- أيضا من أبرز العادات الخاطئة التي تقوم النساء باتباعها هي تناول الوجبات السريعة، هذا الأمر يتسبب في زيادة فرص حدوث مشاكل أثناء الولادة، ولذا يجب تجنبها وتناول الأطعمة المصنوعة في المنزل فقط.