كيف تنتج السكة الحديد فنيى وسائقى قطارات يتمتعون بكفاءة عالية؟.. فيديو

كتب ـ سيد الخلفاوى

أجرى "اليوم السابع" معايشة مع طلبة المعهد العالى لتكنولوجيا النقل، أثناء التدريب على صيانة القطارات بهيئة السكة الحديد بوزارة النقل، ضمن خطة الوزارة لتخريج فنى ومهندس تكنولوجي يتمتع بالكفاءة والقدرة الفنية العالية التى تمكن الهيئة من تفادى الأخطاء البشرية بمجال السكة وتشغيل القطارات.

ورصد "اليوم السابع" دورات الصيانة بورش الفرز بالقاهرة، التابعة للسكة الحديد، والمتخصصة فى صيانة الجرارات والعربات المكيفة، وتعتبر ورش الفرز من أقدم وأكبر الورش المتخصصة فى الصيانة والتجهيز اليومى للجرارات والعربات المكيفة، ويبلغ مساحتها 235 فدانا، وتتكون من 5 ورش رئيسية، للجرارات والعربات الإسبانى والعربات الفرنساوى، وعربات النوم وعربات توليد القوى، وبها 3 آلاف عامل وفنى ومهندس.