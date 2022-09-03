اليوم السابع
Ads
السبت، 03 سبتمبر 2022 06:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

كيف تنتج السكة الحديد فنيى وسائقى قطارات يتمتعون بكفاءة عالية؟.. فيديو

السبت، 03 سبتمبر 2022 06:10 م
كيف تنتج السكة الحديد فنيى وسائقى قطارات يتمتعون بكفاءة عالية؟.. فيديو جانب من التدريب فى الورش
كتب ـ سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرى "اليوم السابع" معايشة مع طلبة المعهد العالى لتكنولوجيا النقل، أثناء التدريب على صيانة القطارات بهيئة السكة الحديد بوزارة النقل، ضمن خطة الوزارة لتخريج فنى ومهندس تكنولوجي يتمتع بالكفاءة والقدرة الفنية العالية التى تمكن الهيئة من تفادى الأخطاء البشرية بمجال السكة وتشغيل القطارات.
 
ورصد "اليوم السابع" دورات الصيانة بورش الفرز بالقاهرة، التابعة للسكة الحديد، والمتخصصة فى صيانة الجرارات والعربات المكيفة، وتعتبر ورش الفرز من أقدم وأكبر الورش المتخصصة فى الصيانة والتجهيز اليومى للجرارات والعربات المكيفة، ويبلغ مساحتها 235 فدانا، وتتكون من 5 ورش رئيسية، للجرارات والعربات الإسبانى والعربات الفرنساوى، وعربات النوم وعربات توليد القوى، وبها 3 آلاف عامل وفنى ومهندس.
 

المعهد العالى لتكنولوجيا النقل

صيانة القطارات

هيئة السكة الحديد

وزارة النقل

تشغيل القطارات



الموضوعات المتعلقة

"المعهد العالى لتكنولوجيا النقل" يضمن وظائف بمشاريع السكك الحديد والمترو والجر الكهربائى.. مدعم من الدولة ويخرج قائد قطار وتكنولوجى كهرباء وميكانيكا وإشارات.. الدراسة كاملة الإقامة والعدد محدود.. صور

الإثنين، 29 أغسطس 2022 08:00 ص

تعرف على طرق التقدم للمعهد العالى لتكنولوجيا النقل التابع للسكة الحديد

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 07:00 ص

تعرف على سنوات الدراسة بالمعهد العالى لتكنولوجيا النقل

الإثنين، 15 أغسطس 2022 05:00 ص

تعرف على شروط القبول بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل

الأحد، 14 أغسطس 2022 02:00 م

قبول دفعة جديدة بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل للعام الدراسى 2022/2023

الأحد، 14 أغسطس 2022 10:17 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة