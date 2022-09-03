كهرباء إسنا تعلن فصل التيار اليوم عن 12 منطقة بالمدينة لإجراء الصيانات

الأقصر- أحمد مرعى

أعلنت هندسة كهرباء إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه من المقرر أن يتم فصل التيار الكهربائى عن عدد من المناطق بمدينة إسنا، اليوم السبت، حيث تشمل المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائى عنها تشمل "شارع البحر القديم والجديد، عزبة الخزان، المستشفى القديمة، السنترال الجديد، عملية المياه الجديدة الصرف الصحى" دويح، الشيخ سعد، حسن فارس، جسر السيالة"، ومغذى الرى، مغذى الشركة الإيطالية، مغذى المطحن، على أن يستمر الانقطاع لحين الانتهاء من الإصلاح.

وأضافت هندسة كهرباء إسنا، أنه يأتى هذا الإجراء طبقا لبرنامج الصيانة المبرمج الخاص بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء وعمل الصيانة اللازمة للوحة رقم 1 بجوار المستشفى القديمة.

وفى نفس السياق تشهد منطقة السوق السياحى فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أعمال تطوير جديدة وذلك للمساهمة فى عودة منطقة "سوق قيسارية إسنا" إلى السحر القديم، مما يعود لأكثر من 150 سنة مضت وقت إنشاؤها، حيث كانت منفذ تجارى مميز أمام وكالة الجداوي.

وتم البدء فى أكبر خطة تطوير لسوق قيسارية إسنا، وذلك تحت إشراف المهندسة إلهام شيبانى مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، وأحمد الصاوى وعبد الله الخطيب، وبتعليمات من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتطوير المنطقة الواقعة من بداية سوق القيسارية بإسنا وحتى مدخل معبد خنوم بالمدينة، وذلك عبر تركيب بلاط إنترلوك بطول 500 متر، بمشاركة عدد من العمال لظهور السوق بأجمل مشاهدة أمام الضيوف.