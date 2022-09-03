قوات الأمن تحقق فى مصرع سيدة على يد زوجها بأسيوط

بدأت قوات الأمن فى التحقيق فى واقعة وفاة سيدة على يد زوجها بآلة حادة بقرية البربا التابعة لمركز صدفا بمحافظة أسيوط.

كان اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة صدفا يفيد بوقوع حالة قتل بقرية البربا مركز صدفا وبانتقال الإسعاف تبين صحة الواقعة وتبين مقتل ر.ع.م 30 سنة على يد زوجها س.م.ع 37 سنة وذبحها بآلة حادة، وذلك لخلافات زوجية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى صدفا المركزى وتم تحرير محضر بالواقعة وجار اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.