اليوم السابع
Ads
السبت، 03 سبتمبر 2022 09:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

قوات الأمن تحقق فى مصرع سيدة على يد زوجها بأسيوط

السبت، 03 سبتمبر 2022 08:50 م
قوات الأمن تحقق فى مصرع سيدة على يد زوجها بأسيوط اسعاف - أرشيفية
أسيوط- هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت قوات الأمن فى التحقيق فى واقعة وفاة سيدة على يد زوجها بآلة حادة بقرية البربا التابعة لمركز صدفا بمحافظة أسيوط.

كان اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة صدفا يفيد بوقوع حالة قتل بقرية البربا مركز صدفا وبانتقال الإسعاف تبين صحة الواقعة وتبين مقتل ر.ع.م 30 سنة على يد زوجها س.م.ع 37 سنة وذبحها بآلة حادة، وذلك لخلافات زوجية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى صدفا المركزى وتم تحرير محضر بالواقعة وجار اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

 


أسيوط

تقارير مصرية

حوادث أسيوط

مقتل سيدة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة