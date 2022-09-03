قصور ثقافة الأقصر تدعم الأطفال بالقراءة وأهميتها ودوريات ثقافية.. تعرف عليها

الأقصر- أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، حيث عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "القراءة وأهميتها".

وأوضح الطيب على خضرى تعريف القراءة وفوائدها وبالقراءة تتقدم الأمم، كما أعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر محمد جاد المولى وقصيدة بعنوان "رحلة داخل قصيدة"، بجانب أمسية شعرية للشاعر محمود مرعى وقصيدة بعنوان "البيت القديم"، وأمسية شعرية للشاعر كريم الشاورى وقصيدة بعنوان "لحظة بعد".

وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية للشاعر على حسان وألقى قصيدة "شاطحة"، بالإضافة إلى ذلك نفذت المكتبة ورشة فنون تشكيلية "رسم نخيل" تنفيذ المدربة حليمة عبد العزيز، بجانب ورشة فنون تشكيلية رسم "آيس كريم" نفذتها المدربة حليمة عبد العزيز والطفل محمد السيد، بينما قدمت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحرى ورشة فنون تشكيلية "رسم حر" تنفيذ أروى أحمد الصاوى وحبيبة علاء بصرى.

فيما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى دورى ثقافى أسئلة فى المعلومات العامة إدارته أسماء محمد خليل، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة حاجر العديسات فعاليات اليوم الأول من ورشة الحرف اليدوية فن الخيط وتعليم الكروشية تنفيذ أسماء أحمد، وورش الحرف اليدوية فن الخيط عمل ديكور لغرف الأطفال تنفيذ أسراء محمد، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر ورشة حكى قصة بعنوان "سر الرمل الأصفر" ألقتها هناء يونس.

ونفذ قصر ثقافة حاجر العديسات اليوم الثانى من ورشة حرف اليدوية عن فن الخيط تنفيذ أسماء أحمد عربى، كما نفذ القصر فعاليات اليوم الثانى من ورشة حرف يدوية من فن الخيط وإستخدام الخيوط وعمل ميدالية من الخيوط تنفيذ إسراء محمد، وأقام قصر ثقافة حسن فتحى أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين الأمير وألقى قصيدة بعنوان"كنا صغار"، بينما عقد قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر عبدالغفور عبدالله وقصيدة بعنوان"بعض مربعات فن الواو".



جانب من الورش لدعم أطفال الأقصر



دوريات ثقافية وورش لدعم الأطفال بالأقصر