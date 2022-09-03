اليوم السابع
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فلسطين تطالب بفتح تحقيق دولي في ظروف استشهاد المعتقل أبو محاميد

السبت، 03 سبتمبر 2022 10:24 ص
فلسطين تطالب بفتح تحقيق دولي في ظروف استشهاد المعتقل أبو محاميد وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكى
أ ش أ

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طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم بفتح تحقيق دولي في ظروف استشهاد المعتقل موسى أبو محاميد، محملة سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاده، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، أن سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين جزء من انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وطالبت المجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي وجميع المؤسسات والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، بما فيها مجلسي الأمن وحقوق الإنسان تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان توفير الحماية لهم، والتعامل معهم كأسرى حرب، وفقا لاتفاقيات جنيف، والإفراج الفوري عنهم.

 


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