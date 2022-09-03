ضبط 1978 مخالفة و134 شيشة خلال حملة لشرطة المرافق بالدقهلية

الدقهلية- شريف الديب

واصلت إدارة شرطة مرافق الدقهلية، تحت إشراف اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، خلال حملاتها المكبرة بمدينة دكرنس، لإزالة التعديات والإشغالات بميادين وشوارع المحافظة، حفاظًا على المشهد الحضارى.

واستهدفت الحملة التى قادها اللواء محمد رفعت مساعد مدير أمن الدقهلية، لقطاع شرق، والعميد مصطفى الهنيدى مدير مرافق الدقهلية، والعميد أحمد عبدالرحمن مأمور مركز شرطة دكرنس، والمقدم فاروق حماد وكيل مرافق الدقهلية، الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بمدينة دكرنس .

وأسفرت الحملة عن ضبط 1978 مخالفة متنوعة، وتحرير 167 محضرا، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

كما تم مصادرة عدد 134 شيشة داخل عدد من المقاهى مخالفة للاجراءات الاحترازية بنطاق مدينة دكرنس.

كما تم رفع تعديات الباعة الجائلين والأكشاك والمحال التجارية والعقارات، التي تعوق حركة المارة، كما تم رفع الأعمدة الحديدية، والسلاسل، والبراميل، والبردورات، والحواجز الأسمنتية، وإطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون أمام العقارات، وأصحاب المحال التجارية.

ومن جهته أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على استمرار الحملات الدورية التى تشنها شرطة المرافق بالتنسيق مع رؤساء المراكز و المدن و الاحياء لعدم عودة الاشغالات مره اخرى بعد إزالتها لتحقيق وإيجاد سيولة مرورية وحفاظا على الوجه الحضارى والجمالي.