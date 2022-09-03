اليوم السابع
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ضبط راكب حاول تهريب هواتف محمولة وسجائر إلكترونية بمطار القاهرة.. صور

السبت، 03 سبتمبر 2022 06:55 م
ضبط راكب حاول تهريب هواتف محمولة وسجائر إلكترونية بمطار القاهرة.. صور المضبوطات
كتبت رحاب نبيل

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أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى برئاسة الدكتور ماجد موسى المدير العام محاولة، راكب مصرى لتهريب كمية كبيرة من الهواتف المحمولة والبضائع المتنوعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركى بالواقعة 

 

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بيروت، أستوقف محمد نبيل طلب رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب إثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية ونظرا لارتباكه وكثرة عدد حقائبه تم اعادة سؤاله فاجاب أيضا بالنفى متعللا بطول مدة سفره وان اسرته معه، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد عبد العليم مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب، قام ميلاد رسمى مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف وليد حجاج مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود كميات كبيرة من البضائع.

 

 قام أحمد أبو بكر فؤاد مدير ادارة الجمرك بتشكيل لجنة مكونة من وليد حجاج و هيثم الدمرداش و محمد السيد قنديل مأمورا الجمرك باستكمال التفتيش وجرد وعد المضبوطات فى وجود محمد السيد رئيس القسم بامن الجمرك وسامح زاهر مدير الحركة وكان إجمالى اعداد المضبوطات 32 هواتف محمول و 740 وحدة و عبوات من خرطوشة السجائر و أجهزة ال iqos و السجائر الكترونية و السيجار ال bessline و زجاجات الحبر لطباعة "التاتو" وابر لنفس الطباعة و أجهزة wireless.

 

أمر احمد ابو بكر مدير الإدارة الثانية بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركى رقم 181 لسنة 2022 ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

 

 
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