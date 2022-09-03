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ضبط جرائم غسل أموال بقيمة 18 مليون جنيه خلال أسبوع

السبت، 03 سبتمبر 2022 02:00 ص
ضبط جرائم غسل أموال بقيمة 18 مليون جنيه خلال أسبوع حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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وجهت وزارة الداخلية حملات مكبرة لاستهداف جرائم غسل الأموال، وملاحقة تجار المخدرات، حيث نجحت خلال أسبوع في ضبط  قضايا غسل أموال، بلغت إجمالياً قرابة (18 مليون جنيه)، متحصلة من الاتجار فى المواد المخدرة.

 

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.


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