ضبط تاجر مخدرات هارب من حكم بالمؤبد بحوزته حشيش بالقاهرة الجديدة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث قيام (محكوم عليه هارب والمطلوب التنفيذ عليه فى جناية مخدرات ، والمقضى فيها بالسجن المؤبد) بإستئجار شقة بدائرة القسم .

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالشقة المشار إليها وبصحبته (شخصين) ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى- 4 هواتف محمول) كما تم ضبط سيارة ملك الأول .

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة ، والسيارة لتسهيل تحركاتهم ، وإتخاذهم من الشقة محل الضبط مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى بمواجهة الأول بالحكم الصادرة ضده أقر به فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.