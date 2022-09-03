صحة المنوفية تنجح فى إنقاذ حياة مريض من حدوث شلل رباعى.. اعرف التفاصيل

المنوفية – فريق المحافظات

تمكن الفريق الطبي بمستشفى جراحة المخ والأعصاب بشبين الكوم تحت رعاية الدكتور أسامة الشلقاني وكيل مديرية الصحة، والدكتور مصطفى أبو حليمة مدير المستشفى، من إجراء عملية تثبيت كسر شنقي (hangman) لشاب في الثلاثين من عمره وإنقاذه من حدوث شلل رباعي في سابقة هي الأولى من نوعها بمستشفيات صحة المنوفية، قام بها الفريق الطبي بقيادة الدكتور محمد الفقي استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور أحمد مصطفى استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور أحمد الخولي والدكتور أحمد عبد الحي اخصائيي جراحة المخ والأعصاب.

وذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية بقيادة الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف التخصصات بجميع المستشفيات التابعة للمديرية على مستوى المحافظة ونتاجاً للجهود المبذولة والدؤوبة لرفع كفاءة الأطقم الطبية بمختلف التخصصات.

وفي نفس السياق وتنفيذاً لتعليمات وكيل صحة المنوفية بالقضاء على قوائم الانتظار بالمحافظة تخفيفاً للعبء عن كاهل المواطنين تم إجراء عدد 12 عملية جراحية متقدمة ذات مهارة بمختلف التخصصات ما بين عمليات جراحة المخ والأعصاب وعمليات عظام وجراحة عامة وأوعية دموية، حيث تم إجراء عدد 4 عمليات جراحية بواسطة قسم الجراحة و الأوعية الدموية شارك فيها الدكتور كمال جورج رئيس قسم الجراحة والأوعية الدموية ، والدكتور محمد هريدي والدكتور ضياء الديب.

كما تم أيضاً إجراء عمليات جراحة عظام تنوعت بين عملية نقل أوتار لتعويض قطع كبير غير قابل للإصلاح بأوتار الكتف، وعملية نقل عظام لاستعاضة الجزء المفقود الناتج عن تسوس العظام باستخدام المثبتات الخارجية وعملية تغيير المفاصل الصناعية للحالات المعقدة أو الحالات تشوهات بالعظام أو حالات ذات جزء مفقود تحت إشراف رئيس قسم العظام الدكتور أحمد عزت وبمشاركة الدكتور محمود هدهود استشاري العظام.

جدير بالذكر إجراء تلك العمليات بمشاركة فريق التمريض تحت إشراف أسماء بلال رئيسة التمريض، وآيات عبد الستار مشرفة العمليات.

وتقدم وكيل صحة المنوفية بخالص الشكر والتقدير لجميع الأطقم الطبية والأطقم المعاونة بمستشفى جراحة المخ والأعصاب بشبين الكوم لمجهوداتهم المستمرة في تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية للمواطنين.