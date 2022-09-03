سيدة تتهم شخصا بالاستيلاء على مدفن أسرتها في القاهرة

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة الأمن في القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً استغاثة إحدى السيدات لتضررها من أحد الأشخاص، لقيامه بالاستيلاء على المدفن الخاص بأسرتها في القاهرة.

بالفحص بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، تبين تلقى قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، بلاغاً من (السيدة المشار إليها - مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة)، لتضررها من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم)، لقيامه بالاستيلاء وتغيير معالم ورقم المدفن الخاص بأسرتها والكائن بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي أمكن ضبطه، وبسؤاله نفى بما جاء بأقوال المُبلغة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.