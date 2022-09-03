رغم تناولك للماء تشعر بالعطش.. اعرف الأسباب

فاطمة ياسر

هل تشعر بالعطش الشديد رغم تناولك لكميات كبيرة من الماء؟..إذا عليك قراءة الأسطر القادمة للتعرف علي الأسباب الطبية المؤدية لهذا الأمر، وفقا لموقعي”webmed” و”medicinenet”.

أشار التقرير، أن الشعور والإصابة بالجفاف يعد من أبرز الأسباب المؤدية للشعور بالعطش، فالجفاف يعني احتياج الجسم بكميات أعلي من الماء والسوائل حتي لا يشعر بالهبوط، والدوخة، والعطش.

أضاف التقرير، أنه ربما يرجع السبب في الشعور بالعطش إلي الإصابة بمرض السكر، فمن ضمن أعراض هذا المرض العطش الشديد وزيادة التبول، فعندما تصبح مستويات السكر عالية يزداد الرغبة للتبول لمريض السكر وباتالي يفقد سبة كبيرة من السوائل في الجسم فيشعر بالعطش.

أثبت الدراسات الطبية أن المرأة خلال فترة الحمل تشعر بشكل دائم بالعطش، والحاجة للتبول، ولذا ترغب في تناول كميات كبيرة من الماء، وتشعر بشكل مستمر بالعطش الشديد.

أوضح التقرير، أن تناول بعض الأدوية قد يكون السبب في الشعور بالعطش، ومنها مدرات البول، ومضادات الاكتئاب، وغيرها، ولذا يجب عليك ملاحظة إذا كنت تشعر بالعطش بالفعل بعد أخذ أي علاج أو دواء أم لا حتي تستشير طبيبك في هذا الأمر.

وأخيرا أشار التقرير، أن بعض الأشخاص يعانون من العطش النفسي، وهو نوع من أنواع العطش التي تتميز بإفراط تناول السوائل دون أي محفزات فسيولوجية، وينتج عنه إضطرابات نفسية.