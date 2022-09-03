اليوم السابع
Ads
السبت، 03 سبتمبر 2022 08:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس هيئة قناة السويس: 7 مليارات دولار عائد القناة خلال العام الماضي

السبت، 03 سبتمبر 2022 07:33 م
رئيس هيئة قناة السويس: 7 مليارات دولار عائد القناة خلال العام الماضي رئيس الهيئة
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل اجتماعه اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أنه تم التباحث في أكثر من محور منها معدلات حركة الملاحة بقناة السويس خلال العام ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.
 
وقال ربيع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تحقيق أعلى عائد في تاريخ القناة خلال العام الماضي؛ حيث وصل إلى 7 مليارات دولار مقابل 5.8 مليار خلال العام السابق له.
 
وأردف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن أعداد السفن تجاوزت 22 ألف سفينة بزيادة عن العام السابق قدرها 16 %، موضحا أن هناك ثقة في قناة السويس وقدرتها على التعامل مع كافة المواقف الصعبة.
 
وأكد أن هناك إيجابيات وسلبيات للحرب الروسية الأوكرانية على قناة السويس، موضحا أن التأثيرات السلبية تمثلت في انخفاض معدلات مرور حاملات القمح والبترول القادمة من دولتي الصراع إلى دول شرق آسيا.
وأكمل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الآثار الإيجابية للحرب الروسية الأوكرانية تمثلت في استبدال مصادر النفط المتجه إلى أوروبا، لتخرج من الخليج بدلا من روسيا، وهذه النسبة عوضت النقص السالق بل وتزيد عن هذا القدر. 
 
وأردف أنه تم تجهيز سيناريوهات للتعامل مع المواقف والأحداث الدولية، لافتا إلى أن هناك جيلا جديدا من السفن يتميز بزيادة الحمولة، موضحا أن ما يهم إدارة القناة في السفن الجديدة هو طول السفن وعرضها والغاطس وذلك للتعامل معها.

الفريق أسامة ربيع

قناة السويس

إيرادات قناة السويس

اخبار التليفزيون



الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة قناة السويس يتابع جاهزية مقر التقديم لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

السبت، 03 سبتمبر 2022 04:19 م

أعلى إيراد سنوى بحوالى 7مليارات دولار وأعلى معدل عبور.. الفريق أسامة ربيع للرئيس السيسى: حفر قناة السويس الجديدة عزز من قدرات القناة كمحور عالمى للتجارة.. توجيهات رئاسية بشأن جهود توطين صناعة السفن ومراكب الصيد

السبت، 03 سبتمبر 2022 03:31 م

توجيهات رئاسية بشأن جهود هيئة قناة السويس لتوطين صناعة سفن ومراكب الصيد

السبت، 03 سبتمبر 2022 03:14 م

الفريق أسامة ربيع: قناة السويس الجديدة أدت إلى تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة

السبت، 03 سبتمبر 2022 03:12 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة