رئيس هيئة قناة السويس: 7 مليارات دولار عائد القناة خلال العام الماضي

إبراهيم حسان

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل اجتماعه اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أنه تم التباحث في أكثر من محور منها معدلات حركة الملاحة بقناة السويس خلال العام ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.

وقال ربيع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تحقيق أعلى عائد في تاريخ القناة خلال العام الماضي؛ حيث وصل إلى 7 مليارات دولار مقابل 5.8 مليار خلال العام السابق له.

وأردف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن أعداد السفن تجاوزت 22 ألف سفينة بزيادة عن العام السابق قدرها 16 %، موضحا أن هناك ثقة في قناة السويس وقدرتها على التعامل مع كافة المواقف الصعبة.

وأكد أن هناك إيجابيات وسلبيات للحرب الروسية الأوكرانية على قناة السويس، موضحا أن التأثيرات السلبية تمثلت في انخفاض معدلات مرور حاملات القمح والبترول القادمة من دولتي الصراع إلى دول شرق آسيا.

وأكمل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الآثار الإيجابية للحرب الروسية الأوكرانية تمثلت في استبدال مصادر النفط المتجه إلى أوروبا، لتخرج من الخليج بدلا من روسيا، وهذه النسبة عوضت النقص السالق بل وتزيد عن هذا القدر.

وأردف أنه تم تجهيز سيناريوهات للتعامل مع المواقف والأحداث الدولية، لافتا إلى أن هناك جيلا جديدا من السفن يتميز بزيادة الحمولة، موضحا أن ما يهم إدارة القناة في السفن الجديدة هو طول السفن وعرضها والغاطس وذلك للتعامل معها.