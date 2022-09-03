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رئيس مدينة 15 مايو: إنشاء 19 ألف وحدة سكنية وافتتاح الجامعة العام الحالى

السبت، 03 سبتمبر 2022 07:59 م
رئيس مدينة 15 مايو: إنشاء 19 ألف وحدة سكنية وافتتاح الجامعة العام الحالى وحدات السكنية
أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة 15 مايو، إن المدينة أحد أقدم مدن هيئة المجتمعات العمرانية، واستعادت هيبتها من خلال موقع متميز جعلها قبلة الاستثمار، وتم اختيارها كأحد أبرز المدن لتنفيذ البرامج الرئاسية وعلى رأسها مبادرة "سكن لكل المصريين" من خلال إنشاء 19 ألف وحدة سكنية، وسكن بديل للعشوائيات بمنطقة "زهور مايو".

 

وأوضح خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، أن هناك مخط متكامل لإنشاء الوحدات السكنية، من مرافق مياه وصرف وكهرباء وتليفونات والغاز، والخدمات التى تلبى احتياجات المواطنين، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح جامعة 15 مايو العام الحالى وهى باكورة مشروعات التنمية بالمدينة.

 

وأوضح رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن المدينة واعدة على المستوى السكنى والاستثمارى والتنموي، لافتا إلى أن المستثمرين يعرفون تماما قيمة ومكانة المدينة بعد الموقع المتميز لها.


15 مايو

الاستثمار

السكن

وحدات السكنية

هيئة المجتمعات العمرانية

اليوم السابع بلس



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