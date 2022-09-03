وقام شقير بتسليم رؤية الهيئات الاقتصادية في لبنان لخطة التعافي الاقتصادي في لبنان لرئيس مجلس النواب.



على صعيد متصل، استعرض بري الأوضاع العامة في البلاد وشئونًا تشريعية خلال لقائه بعضو كتلة الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب.



وعرضت أيوب مع الرئيس بري الأوضاع الإنمائية في منطقة جزين وساحلها خصوصًا مخاوف أبناء المنطقة من حرمانهم أو تقليص حقهم المكتسب بالاستفادة من التغذية من الطاقة الكهربائية المنتجة من محطة التوليد التابعة لمصلحة مياه الليطاني.