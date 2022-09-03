رئيس جامعة سوهاج يتابع مصابي حادث طريق أخميم ووفاة 2 وإصابة 31.. صور

سوهاج محمود مقبول

توجه الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، لتفقد حالات المصابين فى حادث طريق أخميم الجديدة، وذلك بالمستشفى الجامعى، حيث اطمأن بنفسه عن تواجد كل الطاقم الطبى والتمريضى، وتوافر كافة المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المصابين.

وشدد رئيس الجامعة، على تسخير المستشفى لكل إمكاناتها لإسعاف الحالات وعلاجها، مشيراً إلى استعداد المستشفى للتدخل الجراحى على الفور فى الحالات التى تحتاج الدخول للعمليات.

وأوضح رئيس الجامعة، أن حالات الإصابة التى استقبلها مستشفى الجامعة بلغت 33 حالة، تباينت بين حالات تعرضت للكسور مختلفة بالجسم، وكدمات وجروح متفرقة ومن بينهم حالتى وفاة.

كان اليوم السابع قد حصل على أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمل بمدخل مدينة سوهاج الجديدة بالقرب من قرية الكولا دائرة مركز أخميم شرقى سوهاج حيث تبين إصابة 3 من محافظة المنوفية هم أحمد عبد الونيس على البرعى 20 سنة باشتباه نزيف داخلى بالمخ، ومؤمن محمد يوسف 20 بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإبراهيم عبد الرحمن وإبراهيم 20 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وإصابة 3 من محافظة الأقصر هم صالح طه وإبراهيم 24 سنة باشتباه كسر بالقدم اليسرى ومحمد متولى محمد 27 سنة مصابا باشتباه كسر بالساق اليمنى واليسرى، ويوسف على محمد 20 سنة مصابا باشتباه كسر باليد اليمنى والقدم اليمنى.

كما نتج عن الحادث أيضا إصابة من محافظة البحيرة هم وأحمد إبراهيم الصاوى 29 سنة مصابا باشتباه كسر باليد اليمنى حمادة مبروك حميدة 18 سنة مصابا باشتباه كسر باليد اليسرى والساق اليسرى ومسعود عبد إسماعيل 26 سنة مصابا باشتباه كسر بالقدم اليسرى والضلوع ومصابين من محافظة أسيوط هما أحمد مصطفى عبد السلام 45 سنة باشتباه كسر بالقدم اليسرى واشتباه كسر بالعمود الفقرى ياسين عبد التواب عبد الحميد 21سنة باشتباه ما بعد الارتجاج.

وإصابة عبدالعال 3 من مدينة المنصورة عم سعيد إسماعيل٤٠سنة مصابا باشتباه كسر بالساق اليمنى، وأحمد محروس عبد السلام 27 سنة مصابا بجرح قطعى بفروة الرأس وطه على سيد 35سنة مصابا باشتباه نزيف داخلى بالمخ.

ومن بين المصابين أيضا عمر السعيد العدوى 23سنة باشتباه كسر بالكتف الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج ويقيم بمحافظة سوهاج وحاتم محمد بهلول 26 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف داخلى بالمخ ويقيم بمركز نجع حمادى قنا مجهول الهوية30 سنة مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج.

ومصابين من دولة السودان هما عبد الغفار الراضى جبريل 29 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج وأحمد عوض مهلل 32 سنة باشتباه كسر بالقدم اليسرى واليد اليمنى.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق بمدخل مدينة أخميم الجديدة ووجود مصابين.

وعلى الفور أنتقل إلى مكان الحادث العقيد شريف طنطاوى مأمور مركز شرطة أخميم وحسين حبارير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم إلى مكان الحادث وتم الدفع بالمعدات ومعدات مجلس المدينة وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وتبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة نصف نقل محملة بالحديد والعمال عند قيامها بالدوران بصنية مدخل مدينة أخميم الجديدة بقرية الكولا نتج عن حادث انقلاب السيارة إصابة 33 شخصا توفى من بينهم 2 أثناء إسعافهم تم الدفع بــ 11 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين الحالات الخطرة إلى مستشفى سوهاج الجامعى وحالات الإصابة البسيطة إلى مستشفى سوهاج العام.

تم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات تأمين الطرق إلى مكان الحادث وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.



الفريق الطبى يتابع حالات الاصابة



الفريق الطبى يتابع الاصابات



المصابين بمستشفى سوهاج الجامعى



رئيس جامعة سوهاج يتابع مصابين حادث أخميم