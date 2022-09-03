"دهب الفلاح".. شاهد حصاد السمسم باب الخير للمزارعين بالشرقية (صور)

بدأ موسم حصاد محصول السمسم بغيطان محافظة الشرقية، وسط فرحة عارمة بين الفلاحين وأطفالهم، لحصاد المنتج الذهبي، الذي شهدت زراعته إقبالا غير مسبوق من المزارعين عن كل عام بمساحة بلغت 20 ألف فدان، لكونه من المحاصيل المربحة ذات العائد الاقتصادى وغير مكلف ماديا فى زراعته، فضلا عن فوائده الصحية الكبيرة ودخوله فى عدد كبير من الصناعات كالحلويات والمخبوزات والحلاوة الطحينية، بالإضافة لإنتاج زيت السمسم.

فيما قال المهندس أشرف الدمرداش، مدير عام الإرشاد بمديرية الزراعة بالشرقية، إن زراعة السمسم تتركز فى مراكز "بلبيس - أبو حماد - مشتول السوق"، والفترة الماضية زادت المساحات المزروعة بالسمسم لكونه محصولا مربحا وغير مكلف فى زراعته، والربحية فى آخر العام جعلت المزارع يقبل على زراعته فهو من المحاصيل لو المزارع اهتم بها يكون له مردود اقتصادى مربح معه آخر العام، مضيفا أن مدة زراعة محصول السمسم أربعة أشهر فقط، فهو محصول متوسط العمر عمره 120 يوما، تبدأ زراعته من 15 أبريل وتنتهى فى 30 مايو، وحاليا المحصول فى مرحلة النضج وعندما تبدأ العيدان فى الجف يتم الحصاد، ويتم الحصاد فى 15 أغسطس فى المساحات المنزرعة مبكرا، والفدان يتكلف 4 كيلو تقاوى متوسط سعر الكيلو لا يتعدى 35 جنيها، وفي نهاية الموسم متوسط إنتاج الفدان ما بين 500 إلى 600 كيلو، يتراوح سعر البيع 25 جنيها ومديرية الزراعة تحرص على توفير التقاوى للمزارع ويتم توزيع الأصناف الموصى بها من قبل وزارة الزراعة.

وأوضح مدير عام الإرشاد أن السمسم يستخدم فى صناعة الحلويات والمخبوزات، واستخراج الزيت ويدخل فى صناعة الطحينية، والحلاوة الطحينية، الزيت، ويعتبر زيت السمسم من الزيوت الغذائية الهامة نظراً لارتفاع نسبة الأحماض الدهنية غير المشبعة لأكثر من 85% وهو يستخدم فى الغذاء المباشر وبعض مستحضرات التجميل، فضلا عن كونه محصولا زيتيا من الدرجة الأولى بالنسبة للزيوت وقشور السمسم تستخدم فى صناعة الأعلاف لكونه غنيا بالألياف.