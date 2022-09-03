خطة موسعة لتطوير المناطق السكنية القديمة بحي الزهور فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه للمرة الأولى من نوعها تشهد محافظة بوسعيد أعمال رفع كفاءة المناطق السكنية القديمة، خاصة في الأحياء الأكثر كثافة سكانية كالضواحي والزهور.

وأشار إلى أنه تم تطوير المناطق السكنية الأكثر احتياجا في حي الضواحي (مناطق فاطمة الزهراء والأمل واللبانة والسيدة نفيسة)، والتي شهدت تطوير شامل للمرة الاولى من نوعها، مؤكدا أنه يجرى العمل حاليا في تنفيذ تطوير شامل بحي الزهور، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق القديمة.

وأوضح المحافظ، أن منطقة على بن أبي طالب تشهد خطة تطوير البنية التحتية وجاري العمل في انشاء شبكة صرف صحي جديدة بمنطقة علي بن أبي طالب وكذلك ربط المنازل علي الشبكة الجديدة وذلك لانهاء مشاكل الصرف الصحي بهذة المنطقة، والتي بدأت في الأول من شهر يوليو الماضي، حيث بلغت التكلفة التقديرية للمشروع 40 مليون جنيه، و من المتوقع إنهاء الاعمال بنهاية مارس العام القادم، ومن المقرر أن يتم تطوير مناطق( خالد بن الوليد - عمر بن الخطاب -عثمان بن عفان) تباعا للمرة الاولى من نوعها.

يذكر أن أعمال تطوير الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية ببورسعيد، شملت ايضا رفع كفاءة العديد من الميادين والحدائق، لتحقيق الواجهة الحضارية والجمالية، وإحداث السيولة المرورية، مشيرا أنه تم تطوير و إنشاء ميادين على أعلى مستوى، منها ميدان المنشية، وميدان بينزرت، وميدان نهضة مصر، وميدان الزعيم جمال عبد الناصر، وميدان الزعيم أنور السادات، وميدان قصر الثقافة، فضلا عن تطوير حديقة فريال والتي أصبحت مزارا سياحيا، وحديقة المشير طنطاوي بشارع البترول، ورفع كفاءة الحديقة الدولية، وحدائق السلام والتحرير والمسلة، وذلك بالتوازي مع المشروعات القومية التي شهدتها المناطق المحيطة بهذه الحدائق والميادين.