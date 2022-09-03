خسائر مادية جسيمة جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة فى موريتانيا

أ ش أ

أعلنت لجنة الطوارئ الموريتانية الحكومية أن الفيضانات والأمطار الغزيرة التي شهدتها موريتانيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية خلفت خسائر جسيمة.

وأكدت اللجنة- في بيان، أنها سجلت سقوط عدة منازل في مناطق مختلفة من البلاد، كما شهد منسوب مياه نهر السنغال ارتفاعا وصل إلى 4 أمتار و43 سنتمترا.



وفي شمال البلاد غمرت الفيضانات منازل في مدينة اكجوجت، مما دفع قوات تدخل الجيش الوطني وقوة الرد السريع التابعة للدرك الوطني، لإجلاء وإنقاذ المتضررين.



وأضافت أن الفيضانات تسببت في إغلاق الطريق الرابط بين مدينة اكجوجت والعاصمة نواكشوط، وإغلاق الطريق الرابط بين مدينة اكجوجت ومدينة اطار عاصمة واحات النخيل.



وتعيش موريتانيا، منذ أسابيع، فيضانات وأمطار غزيرة تسببت في مصرع أكثر من ثلاثين شخصا، وإصابة المئات بجروح، كما تم تسجيل خسائر مادية تركت مئات الأسر بدون مأوى، وسجلت خسائر في الطرق والسدود والمصالح الخدمية المختلفة، ونفوق مئات المواشي.