اليوم السابع
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خالد عباس يتفقد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة فى أولى الجولات.. صور

السبت، 03 سبتمبر 2022 10:22 م
خالد عباس يتفقد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة فى أولى الجولات.. صور جانب من الزيارة
كتب أحمد حسن

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قام المهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، اليوم السبت، بأولى جولاته التفقدية لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية يرافقه المدير العام للشركة والمختصين بالقطاعات المختلفة، وكذا كل من المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس شريف الشربينى رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية حيث بدأت فعاليات الزيارة الميدانية بتفقد مركز التحكم والسيطرة الأمنى (Command and Control Center) بدء من الصالة الرئيسية والتى تشمل تجهيزات وشاشات عرض ومعدات حديثة بغرض المتابعة والتحكم والسيطرة على كامل أحياء العاصمة الإدارية والتى من خلالها يتم التأمين الكامل لكافة المنشآت والأفراد وتتكامل فيها الخدمات الشرطية مع خدمات الدفاع المدنى وأنظمة المرور الذكى بشكل يؤمن ويسهل حياة القاطنين حيث تم الاطمئنان على سير الأعمال ونهوها فى التوقيتات المخططة.

 

 تلى ذلك التوجه لمركز إدارة المدينة (City Operating Center) والمعنى بإدارة وتشغيل كافة مرافق وخدمات العاصمة الإدارية بشكل حديث ومتطور وتم الاطمئنان على سير العمل بالشكل المستهدف وتم بعد ذلك زيارة محطة التبريد المركزى والتى تعمل بقدرة (63,800 طن تبريدي) والمنشأة على مساحة (10,500 م2) وتم نهو الأعمال بنسبة (100%) وتغطى كامل الحى الحكومى ومجلسى النواب والشيوخ ومركز مصر الثقافى الإسلامى وكذا ساحة الشعب.

 

 ثم تم التوجه إلى مركز بيانات العاصمة ومركز الاتصالات (NN1) حيث تفقد سير الأعمال والاستماع من العاملين على شرح تفصيلى لمكونات المركز والذى يؤمن الخدمات الذكية لمركز إدارة المدينة وتطبيقات المرافق والشبكات ومركز الإدارة الموحد... بعد ذلك تم التوجه إلى الحى السكنى السابع ومتابعة مشروعات المطورين بكافة أنشطتهم السكنية والإدارية والتجارية والعمل على تذليل كافة العقبات لدى المطورين مع التأكيد على ضرورة العمل على بذل الجهد اللازم لإنهاء الأعمال طبقاً للتعاقدات التى تمت... تلى ذلك التحرك للحى الدبلوماسى للوقوف على الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالحى والتى تشمل إنشاء عدد (50 مبنى للسفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والتى تندرج تحت المبادرة الرئاسية لتشجيع انتقال تلك البعثات إلى الحى الدبلوماسى كما تم متابعة عملية إنشاء المناطق السكنية داخل الحى وكذا الخدمات المختلفة من مدارس ودور عبادة ونادى دبلوماسى.

 

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