حملات لرصف الطرق واستكمال البنية التحتية وزراعة وري الأشجار بكفر الشيخ .. صور

كفر الشيخ محمد سليمان

شهدت عدد من مدن بمحافظة كفر الشيخ، أعمال رصف وتمهيد الطرق بدسوق وبالرياض، منها رصف عدد من الطرق منها رصف الميدان الإبراهيمى، وشارع سيدى ابراهيم ،وشارع شبكة الكهرباء،وأعمال البردورات والرصيف الموحد وأعمال زرع نخيل الزينة بحرم المسجد الإبراهيمى، ورصف شارع مستشفى دسوق العام، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ,

وتابع السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، استكمال رفع المطابق والبيارات بحارة الاشراف الشهير بشارع الخليفة، ومراجعة المرافق العامة بها، استعدادا لعمل بلاطات خرسانية عقب الانتهاء من الأعمال التمهيدية والتجريف، وتابع إنشاء رصيف موحد وتركيب بلدورات بشارع شبكة الكهرباء بالتزامن مع انتهاء الرصف.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة دسوق، إصلاح ماسورة الصرف الصحي بقرية بقلولة، ومسح وتمهيد طريق الناحيتين ابوصالح مقابل قريه البريه، وتابع أعمال الرصف على طريق الضبعه، حيث أشرف على رفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتحسين المقدمة وذلك بالتواصل مع المواطنين ميدانياً .