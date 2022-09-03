حرائق غابات كاليفورنيا تصل للمنازل وتجبر سكان بلدة كاملة على الهرب

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن واحدا من حرائق الغابات المشتعلة فى ولاية كاليفورنيا وصلت إلى المنازل مما أدى إلى احتراقها وإجبار سكان بلدة كاملة على الفرار، بعد أن وصلت النيران إلى مصنع للأخشاب القديمة.

قالت سلطات الإطفاء فى ولاية كاليفورنيا إن حريقا فاقمت منه الرياح بالقرب من مصنع للأخشاب البائدة فى شمال كاليفورنيا قد تحول إلى جحيم سريع الحركة، مما أدى إلى إحراق منازل ودفع إلى إجلاء آلاف الأشخاص من مقاطعة سيسكيو الريفية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، فإن حريق الطاحونة، وهو واحد من ثلاث حرائق كبيرة على الأقل اشتعلت فى الأيام الثلاثة الأخيرة، جاء فى ظل موجة حارة تجتاح الغرب الأمريكى، مما أدى إلى الإضرار بالطبيعة. ولا تزال التحذيرات من الحرارة الزائدة سارية المفعول فى معظم أنحاء الولاية.

وواصل رجال الإطفاء فى مقاطعة لوس أنجلوس أمس الجمعة مكافحة حريق بالقرب من كاستايك، والذى استهلك أكثر من خمسة آلاف فدان وأدى إلى إغلاق بعض المناطق. وهناك حريق آخر شرق سان ديجو أدى إلى إخلاء السكان فى وقت مبكر الأسبوع الماضى وإغلاق معبر حدودى. وقد تم احتواء كلا الحريقين بشكل جزئى.

وقال مسئولو الإطفاء إن أول استغاثة كانت من مدينة ويد، بالقرب من ممتلكات تابعة لشركة لمنتجات الأخشاب، حيث كان يجرى عملية هدم لبعض المنازل القديمة. وخلال ساعتين فقط وصل الحريق إلى نحو 9 آلاف فدان وصدرت قرارات إجلاء لسكان مدينة ويد والعديد من المجتمعات القريبة منها.

بينما قالت عمدة ويد كيمبرلى جرين إنها كانت فى المركز المجتمعة المحلى، الذى تم إعادة بنائه بعد حرائق غابات عام 2014، عندما دخلت زوجة أحد العاملين تتحد عن وجود دخان فى المنطقة، وعندما خرجوا وجدوا النيران فى الشوارع.