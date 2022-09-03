جارديان: بروكسل تمد غصن زيتون لبريطانيا بدعوة رئيس الوزراء القادم لقمة أوروبية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان إن الاتحاد الأوروبى سيقدم غصن زيتون لرئيس وزراء بريطانيا القادم، بدعوة إلى قمة لمناقشة التنظيم الجديد الذى يوحد الديمقراطيات فى القارة الأوروبية.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس وزراء بريطانيا القادم، المتوقع على نطاق واسع أن تكون ليز تروس، سيتم دعوته أو دعوتها للانضمام إلى قادة أوروبا فى قمة براغ المقررة فى السادس من أكتوبر المقبل لتشكيل مجموعة سياسية أوروبية، وهو الكيان المكرس لتعزيز الأمن فى جميع أنحاء القارة.

وقال تشارلز ميشيل، رئيس المجلس الأوروبى، إنه ليس لديه شك فى أنه سيتم توجيه دعوة إلى بريطانيا للحضور إلى العاصمة التشيكية، على الرغم من الصعوبات المتعلقة ببروتوكول أيرلندا الشمالية.

وفى مقابلة مع صحيفة الجارديان ووسائل إعلام أوروبية، قال ميشيل إنه من الواضح أن هناك حاجة لوجود بريطانيا هناك، حتى لو أن هناك ناقشات وصعوبات حول موضوع بروتوكول إيرلندا الشمالية، من حيث الحدود، فليس هناك شك فى أننا أصدقاء ونحتاج إلى مواصلة العمل معا.

ويعد ميشيل حليف سياسى مقرب للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكورن، الذى طرح فى مايو الماضى فكرة مجموعة سياسية أوروبية تشمل جميع الديمقراطيات فى القارة، بما فى ذلك أوكرانيا وغير من الطامحين إلى عضوية الاتحاد الأوروبى فى غرب البلقان.

وتقول الجارديان إنه لو أصبحت تروس رئيسة للوزراء بعد الكشف عن نتيجة تصويت حزب المحافظين، فإن ردها على تلك الدعوة سيكون علامة مبكرة على موقفها تجاه أوروبا.

وأثناء توليها وزارة الخارجية، أدلت تروس بخطاب عن حلفاء بريطانيا تجنبت فيه ذكر الاتحاد الأوروبى. وخلال سباق زعامة المحافظين، أثارت دهشة واستياء بين الدبلوماسيين البريطانيين عندما قالت إن الحكم لم يصدر بعد على ما إذا كان ماكرون صديقا أو عدوا لبريطانيا.