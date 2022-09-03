"ثقافة الإسكندرية" تنظم المنتدى الثاني لمناقشة قضايا ذوي الهمم

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة المنتدى الثاني لفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة محمد حمدي، لمناقشة قضايا ذوي الإحتياجات الخاصة، وذلك بالمسرح الكبير بقصر ثقافة الأنفوشي، حيث بدأت الفعاليات بافتتاح معرض فني بقاعة ناجي تضمن أعمال فنية تنوعت ما بين اللوحات "لاند سكيب" للموهوبين من ذوي القدرات الخاصة بمشاركة الفنانين عبد الرحمن شوقي، سلوى السيد، صفاء رجب، ومشغولات يدوية للفنانة زيزي علي، هذا إلى جانب أعمال نتاج ورش قسم التمكين الثقافي منها المكرمية والخيش، إعادة تدوير، قص ولصق، وطباعة على القماش.

وافتتح المعرض هبه كمال مدير عام إدارة التمكين الثقافي بالهيئة، مدير الخطط والبرامج بالإدارة، عزت عطوان مدير عام الفرع، غادة طلعت مسئول التمكين الثقافي، ونخبة من المثقفين وممثلي المجتمع المدني، وكاميرا تليفزيون الإسكندرية، وعلى مسرح القصر قام الطفل بيجاد جمال بعزف السلام الوطني على الأورج، كما قام الطالب إسلام عمر بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم، ثم توالت كلمات المنتدى الذي قدمه الإذاعي أحمد خيري، قال محمد عبد الله رئيس المنتدى والمدرس بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة الإسكندرية، إن المنتدى جاء للتوعية بقضايا ذوي الاعاقة في مجالات التعليم، الصحة، الإسكان والتضامن الاجتماعي ومناقشتها من خلال حوار بناء ليقدم كل من المجتمع والبحث العلمي والدولة خدماتهم لذوي الاعاقة.

وأشار حسين عاشور الأمين العام للمنتدى والمحاضر بقصور ثقافة الإسكندرية في كلمته إلى ضرورة تفعيل قانون رقم 10 لسنة 2018 واكتشاف الاعاقات المختلفة وتوفير سبل رعايتها، وتنمية مواهب ذوي الاعاقة في المجالات المختلفة، وأضاف عزت عطوان مدير عام الفرع أن الثقافة تعد المنفذ الذي نطل منه على المجتمع ونعبر من خلاله عن مشكلات ذوي القدرات الخاصة، فالوعي بقضايا ذوي الإعاقة هو الخط الأول للتنمية.

تلى ذلك ورشة عمل لمناقشة قضايا ذوي الإحتياجات الخاصة في مجالات الصحة والإسكان، التعليم والتضامن الاجتماعي بحضور كل من منه الله مصطفى، سلوى السيد، وأحمد عبد المقصود، وأدار جلساتها محمد عبد الله.

وتضمنت الجلسه الختامية التوصيات والتكريمات بتقديم شهادات تقدير لكل من ساهم في خدمة ذوي الإحتياجات الخاصة والموهوبين، قدم التوصيات مسعد عبد الله أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بكلية الآداب جامعة قناة السويس، وجاءت كالاتي: "إقامة منتدى موسع بالقاهرة يديره وينظمه بالكامل ذوي القدرات الخاصة بحضور مندوبين من كافة المحافظات، تفعيل لغة برايل في البنوك وتوفير ماكينات صرف ألى ناطقة ومجهزة للاقزام، وردا على هذا الاقتراح الذي قدمه حسين عاشور أمين عام المنتدى.

قال وليد نادي إن البنك المركزي بصدد تنفيذ آليات تخدم ذوي الإعاقة على أرض الواقع وفقا لخطة الشمول المالي التي تتبناها الدولة في خلال عام واحد، توظيف ذوي الاعاقة حسب نوع الإعاقة بمرتبات مجزية، تفعيل نسبة الـ5٪ بالنسبة للتدريس بالجامعات، تجهيز المنشآت و المواصلات بما يتناسب مع الاعاقات الحركية والبصرية، إعداد أطباء بشريين ونفسيين متخصيين للتعامل مع ذوي الإحتياجات الخاصة، توقيع الكشف الطبي على أصحاب الاعاقات في الأدوار الأرضية، تخصيص شباك في كل مصلحة حكومية لخدمة ذوي القدرات الخاصة، إتاحة إشارات مرور ناطقة أصحاب الإعاقة البصرية بالإسكندرية كتجربة رائدة وتعميم الفكرة بباقي المحافظات، عقد دورات تدريبية للمعلمين للتعامل مع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، محو أمية من لا يحصل على تعليم، تجهيز المدارس بأدوات الدمج بما يتناسب مع الاعاقات المختلفة، تبسيط إجراءات التقدم للتعليم العالي، تكاتف وسائل الإعلام لإيضاح دور ذوي الاعاقة كونهم عنصر حيوي في قيام الجمهورية الحديثة، تخصيص برنامج تليفزيوني أسبوعي يناقش مشكلات ذوي الإعاقة".