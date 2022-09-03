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تنسيق 2022.. إتاحة الموقع الإلكترونى لتسجيل الرغبات بالمرحلة الثالثة اليوم

السبت، 03 سبتمبر 2022 02:00 ص
تنسيق 2022.. إتاحة الموقع الإلكترونى لتسجيل الرغبات بالمرحلة الثالثة اليوم موقع التنسيق الإلكترونى
كتب محمد صبحى

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تنطلق اليوم السبت أعمال المرحلة الثالثة للتنسيق حيث أكد مكتب التنسيق أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 3/9/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 وبحد أدنى 205 درجات لجميع الشُعب. 

ويتاح أمام الطلاب تسجيل الرغبات من خلال جهاز الحاسب الآلى الشخصى للطالب المزود بالإنترنت على مدار الـ 24 ساعة، أو من خلال معامل التنسيق بالجامعات الحكومية، حيث توفير الفنيين والإداريين لمساعدة الطلاب خلال تسجيل الرغبات.
 
فى نفس السياق، يواصل موقع التنسيق إتاحة باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية، المستنفذين للرغبات والمتخلفين عن تدوين الرغبات خلال أيام المرحلة.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

موقع التنسيق

رابط موقع التنسيق

موقع التنسيق الالكترونى

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تنسيق الجامعات 2022

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