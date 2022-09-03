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أكرم القصاص
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تعليق حركة الملاحة بمضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة فى طريقها إلى أوكرانيا

السبت، 03 سبتمبر 2022 09:28 ص
تعليق حركة الملاحة بمضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة فى طريقها إلى أوكرانيا مضيق البوسفور
أ ش أ

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أعلن خفر السواحل التركي، اليوم السبت، أنه تم تعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة أخرى كانت في طريقها من إسطنبول إلى أوكرانيا.

وقال خفر السواحل - في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إنه تم على الفور إرسال قاطرتين وزورق تابع لخفر السواحل إلى الموقع الذي تعطلت فيه سفينة الشحن "بريزا" التي يبلغ طولها 107 أمتار، وهي ترسو الآن في منطقة كانديلي، مضيفًا أنه تم تعليق حركة عبور السفن للمضيق مؤقتًا.

وكانت حركة الملاحة قد استؤنفت يوم أمس الجمعة، في البوسفور بعد تعويم سفينة الشحن "ليدي زيما" التي جنحت يوم أمس الأول الخميس نتيجة عطل في الدفة أثناء إبحارها من أوكرانيا إلى إسطنبول في إطار اتفاقية تصدير الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة.

 


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