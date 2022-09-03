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تعرف على "وِچات" إحدى علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية

السبت، 03 سبتمبر 2022 06:54 م
تعرف على "وِچات" إحدى علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية علامة وجات
كتب محمد أسعد

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استمراراً للحملة التى أطلقتها وزارة السياحة والآثار على المواقع الخاصة بها في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، تحت عنوان "اللغة المصرية القديمة"، لتلقي الضوء على أهم علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية، وذلك بمناسبة مرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة، ونشأة علم المصريات، تعرف على علامة اليوم:
 

 علامة "وِچات"

 
تمثل عين يتدلى منها علامة أخرى، جزءًا من وجه الصقر، لذا ارتبطت هذه العلامة بالصقر حورس رمز المَلَكية في مصر القديمة.
 
وقد اشتهرت هذه العلامة بين علماء المصريات باسم "عين وِچات"، ومعناها "السلامة والشفاء" دلالة على علاج عين حورس، لذا ارتبطت بالطب وأصبحت تميمة تُوضع على الجروح لعلاجها، فضلاً عن كونها رمزاً للحساب والقسمة العددية، وعبرت عن مراحل ازدياد القمر من الهلال حتى البدر ثم نقصانه حتى يصير محاقًا، كما صارت اسماً لمصرنا ال المحروسة.
 
 

وزارة السياحة والآثار

السياحة في مصر

الكتابة المصرية



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