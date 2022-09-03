تعرف على أسباب الإصابة بحكة العين

كتبت فاطمة ياسر

التعرض للإصابة بحكة العين من المشكلات المزعجة، التى تتطلب الذهاب للطبيب لمعرفة سببها لأنها إشارة على إصابة الشخص بمرض معين، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز أسباب حكة العين ، وفقا للتقرير المنشور عبر موقع webmed.

أشار التقرير إلى أن الأسباب المؤدية للشعور والإصابة بحكة العين هى الإصابة بالحساسية الموسمية، ففى فصل الربيع أو التعرض لبعض المثيرات كحبوب اللقاح والأتربة، تزداد فرص تعرض الشخص لحكة فى العين، ويصاحبها فى الكثير من الأحيان العطس، وسيلان العين.

وأضاف التقرير أن السبب فى الإصابة بحكة العين قد يرجع فى الكثير من الأحيان للإصابة بحساسية الطعام، أى عند تناولك لبعض الأطعمة التي تتسبب في تعرضك للحساسية، فنجد أن بعض الأشخاص يعانون من حساسية عند تناولهم للبيض، أو الأسماك، وهكذا.

كما أن الإصابة بجفاف العين قد يكون من أشهر الأسباب المؤدية للإصابة بحكة العين، وقد يكون السبب فى الجفاف يرجع إلى ارتداء العدسات اللاصقة، ولذا يجب عليهم علاج هذا الجفاف عن طريق أخذ القطرات المرطبة، لتقليل حدة الجفاف والالتهاب.

وأكد التقرير أن بعض الأشخاص يعانون من الإصابة بحكة العين عند الإصابة بالإكزيما التي تصيب الجفون، وعند الإصابة يرغب الشخص في حكة العين.