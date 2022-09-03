تعرف على أبرز 6 نقاط في لقاء وزيرى قطاع الأعمال العام والقوى العاملة

كتب عبد الحليم سالم

تتواصل المشاورات بين وزير قطاع الأعمال العام الدكتور مهندس محمود مصطفى كمال عصمت، ووزير القوى العاملة حسن شحاتة، لاسيما أن هناك العديد من الملفات المشتركة بين الجانبين سواء ما يخص الشركات أو العمال وغيرها من الملفات المشتركة.. مؤخرا التقى الوزيران بحضور القيادات العمالية واتحاد عمال مصر.. وفي إطار ذلك سوف نستعرض أبرز 6 نقاط تناولها اللقاء.







1- تم خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون بين "الوزارتين".

2 – تمت مناقشة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

3 - التأكيد على حرص الوزارتين على الحفاظ وصون حقوق ومكتسبات العمال.

4 – استمع الوزيران لرؤية ممثلي العمال في عدد من الملفات، ومنها حماية الصناعة الوطنية، وموضوعات ذات الصلة بالملف العمالي.

5 - أكد الوزيران على أهمية دور العمال في التنمية والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

6 – تم التأكيد على أن حقوقهم وفقا للقانون مصانة، باعتبارهم طرفا أساسيا في عملية التنمية، وجنود للعمل والإنتاج.