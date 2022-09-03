تشريح جثة ربة منزل لقيت مصرعها نتيجة تعرضها للتسمم في "أبو حمص"

أحمد إسماعيل

كلفت نيابة وسط دمنهور الكلية، الطبيب الشرعى، بتوقيع الصفة التشريحية على جثة ربة منزل لقيت مصرعها، نتيجة تعرضها للتسمم بمنزل زوجها بمركز أبو حمص في البحيرة، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها إن وجدت، وبيان ما بها من إصابات، وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية بالوفاة من عدمه.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة جثمان الضحية ، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

كشفت تحقيقات في القضية رقم 6798 لسنة 2022 ادارى أبو حمص ، أنه بتاريخ 16 أغسطس الماضى وصلت المتوفية لقسم الاستقبال والطوارى بمستشفى أبو حمص المركزى على أثر تناول مادة سامة.

وتبين من أقوال زوجها أنه حال دلوفه لغرفة نجله أبصر زوجته ويظهر على فمها وانفها رغاوى فأسرع بأخبار شقيقها وذهبا إلى المستشفى وهناك تم اخبارهما بوفاتها.

وتبين من تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة يرجح أنه تسمم لوجود ضيق في حدقتى العينين ولا توجد اى إصابات ظاهرة .

وكان قد تلقى مأمور مركز شرطة أبو حمص إخطار من مستشفى أبو حمص المركزى يفيد بوصول سيدة لقسم الاستقبال والطوارى بمستشفى أبو حمص المركزى على أثر تناول مادة سامة ، وتوفيت في الحال.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.