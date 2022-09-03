تدريبات أطفال قادرون باختلاف بمراكز شباب كفر الشيخ وسيدي سالم.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مراكز الشباب بكفر الشيخ، تدريبات تنمية مهارات وتعديل السلوك للأطفال القادرون باختلاف، بالمجان بشكل كامل ، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإستخدام أحدث الأدوات و الأجهزة، لإجراء جلسات التخاطب، وتعديل السلوك، وتنمية المهارات، وصعوبات التعلم، والتكامل الحسي بالإضافة إلى التقييم النفسي.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه يتم تدريب الأطفال، لتنمية التخاطب لأطفال التوحد وتأخر الكلام الذين تم حدوث تأخر لهم في النطق من حوادث أو الجلطات الدماغية ، و التخلص من بعض المتلازمات داخل الغرف الحسية ، التى يتم فيها معالجة صعوبات التعلم خلال ستة أشهر كحد أقصي بعد أن كانت عامان أو يزيد، و هذا لأول مرة داخل المركز الحسي الحركي.

كما تدريب الاطفال، تدريبات لياقة بدنية وإكسابهم المهارات الحركية، كما يحرص المركز على تقديم الورش الفنية وذلك في إطار اهتمام مؤسسة الشباب والرياضة بكفر الشيخ على تنمية قدرات ذوى الهمم الرياضية و الفنية، لاحتواء طاقاتهم الإبداعية .