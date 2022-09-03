اليوم السابع
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السبت، 03 سبتمبر 2022 03:59 م
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تحت شعار" معا ضد الغلاء"

تخفيضات تصل 20%.. إطلاق قوافل غذائية مدعمة للقرى الأكثر احتياجا بالبحيرة

السبت، 03 سبتمبر 2022 03:20 م
تخفيضات تصل 20%.. إطلاق قوافل غذائية مدعمة للقرى الأكثر احتياجا بالبحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أطلقت اليوم محافظة البحيرة واحدة من أكبر القوافل الغذائية تحت شعار " معا ضد الغلاء " بأسعار مخفضة، وتضم القوافل الغذائية 41 سيارة تشمل مختلف السلع الغذائية بنسب تخفيض 20% والتى ستجوب مختلف القرى الأكثر احتياجا بمراكز المحافظة بالإضافة إلى 3 سيارات لأسطوانات البوتاجاز للتوزيع بسعر المستودع سعة كل سيارة 200 أسطوانة.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، حرص الدولة علي توفير كافة أوجه الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

وأشارت إلي دعم المحافظة الكامل لتنفيذ المزيد من المبادرات والتي توفر سلعا غذائية ولحوم وأسماك ودواجن بأسعار مدعمة بهدف تقديم سلع غذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق.

ووجهت نائب محافظ البحيرة خلال تفقدها فاعليات القوافل الغذائية بتكثيف الحملات الرقابية التموينية والبيطرية على الأسواق لضبط منظومة الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق ضمن جهود الدولة لضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في الأسواق.

 

 


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