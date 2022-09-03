تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة المواطنين بأسلوب "التتبع" فى المعصرة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعصرة، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة المواطنين بأسلوب "التتبع" .

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة المواطنين بأسلوب "التتبع" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل ، مقيمة بدائرة القسم) بأنه عقب صرفها مبلغ مالى من أحد مكاتب البريد الكائنة بدائرة القسم ، وفور وصولها لمسكنها فوجئت بأحد الأشخاص إدعى أنه من العاملين بشركة الغاز وحضر لوجود بلاغ تسريب غاز وفحص التوصيلات ، وعقب السماح له بالدخول تمكن من مغافلتها وسرقة المبلغ المالى المشار إليه ولاذ بالفرار.

وباستخدام التقنيات الحديثة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث أمكن تحديد مرتكب الواقعة .. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وبتطوير مناقشته إعترف أمام اللواء علاء بشندي بقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المواطنين خاصةً كبار السن بأسلوب "التتبع" عن طريق الدخول لمكاتب البريد وتتبع المجنى عليهم وصولاً لمسكنهم وإيهامهم بأنه من العاملين بشركة الغاز وسرقة المبالغ المالية ، كما أقر بإرتكابه عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب.