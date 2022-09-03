تجديد حبس شخصين متهمين باحتجاز عامل في شبرا وإجباره على توقيع إيصالات أمانة

ووجه المجني عليه اتهاما للعاملين باحتجازه والاعتداء عليه، وإجباره على توقيع إيصالي أمانة، وحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

وفى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، من (عامل بأحد المحال - مقيم بمحافظة المنوفية) بتضرره من (عاملان بذات المحل- مقيمان بمحافظة سوهاج)، لقيامهما باحتجازه داخل الشقة محل سكنهم الكائنة بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة وتوثيقه باستخدام حبال والتعدى عليه بالضرب، وإكراهه على توقيع عدد (2) إيصال أمانة بمبلغ مالى، وعلل قيامهما بذلك لوجود خلافات بينهما حول العمل.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقهما وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأقرا بأنه نظراً لسابقة قيام المجنى عليه بسرقة خاتم ذهب ملك أحدهم من الشقة المشار إليها، اختمر فى ذهنهما فكرة احتجازه والتعدى عليه بالضرب، وإكراهه على توقيع عدد (2) إيصال أمانة بمبلغ مالى انتقاماً منه، وتم بإرشادهما ضبط إيصالان الأمانة مزيلان بتوقيع المجنى عليه وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات.