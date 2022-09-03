اليوم السابع
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تجديد حبس المتهم بحيازة حشيش في الشرقية 15 يوما على ذمة التحقيقات

السبت، 03 سبتمبر 2022 01:06 م
تجديد حبس المتهم بحيازة حشيش في الشرقية 15 يوما على ذمة التحقيقات هيئة المحكمة
الشرقية فتحية الديب

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قررت غرفة المشورة بمحكمة مستأنف الزقازيق، تجديد حبس شاب لحيازته كمية من تذاكر الحشيش والبانجو، لتررويجها على عملائه بقرية كفر الحمام دائرة مركز الزقازيق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

 صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور عمرو الليثي، وعضوية كل من المستشارين محمد فتحى، ومصطفي شديد، وأحمد زيدان، وبحضور حاتم رشاد  وكيل النيابة، وأمانة سر حمدى طه.

 

 تعود أحداث القضية  عندما ألقى ضباط  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، بمعرفة المقدم محمد الفرماوى، برئاسة العقيد محمد غيث، رئيس الفرع،  بناء على معلومات سرية  وإذن النيابة العامة من ضبط " محمد إ ع " 25 عاما مقيم كفر الحمام دائرة مركز الزقازيق، بحوزته تذاكر من مخدر الحشيش والبانجو، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات و وإحالته للنيابة العامة بمركز الزقازيق التى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.


الزقازيق

مركز الزقازيق

قرية كفر الحمام

حشيش

الشرقية



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