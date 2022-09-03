وأشار مركز عمليات الطوارئ في تايوان -بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سي إن إيه" التايوانية - إلى أنه تم إجلاء 691 شخصا في المناطق الأكثر عرضة للانهيارات الطينية والفيضانات جراء الظروف الجوية المصاحبة لإعصار هينامنور.



وحذر المركز المواطنين في تايوان من الخروج من المنزل والامتناع عن زيارة الشواطئ أو ممارسة الصيد أو رياضة السير أو الجري خلال الإعصار.

ومن جهة أخرى، ذكرت وزارة المواصلات والإتصالات التايوانية أن الإعصار أدى حتى مساء اليوم السبت إلى إلغاء 39 رحلة جوية، بينها 10 رحلات داخلية و29 رحلة دولية.



وأضافت الوزارة أن 12 مسارا لرحلات العبّارات البحرية تأثرت بالظروف الجوية للإعصار، وتم إلغاء 104 رحلة عبّارة أغلبها تربط الأراضي الرئيسية لتايوان بجزر ماتسو وبينغو.