تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب فى المحلة لجلسة 5 سبتمبر

الغربية عادل ضرة

قررت محكمة جنايات المحلة الدائرة الأولى برئاسة المستشار السيد شكر، تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب بقرية الهياتم مركز المحلة لجلسة بعد غد الإثنين للمرافعة في القضية 587 لسنه 2022 كلى شرق طنطا.

كانت المحكمة قد انعقدت اليوم بحضور أهلية المجني عليه، وأدعوا مدنيا من قبل المتهم بمبلغ 15001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.

وطلب المحامى الحاضر مع المتهم عرض الأسطوانه التى تم تفريغها من جهاز DVR بمعرفه المساعدات الفنية والمتضمنة بيان شامل للواقعه من بدايتها لنهايتها للوقوف على حقيقه الواقعة.

ونظرت المحكمة الأسطوانه على جهاز لاب توب في المداولة المداولة أمام المدعين بالحق المدنى ومحاميه والمتهم ومحاميه وشاهدت هيئة المحكمه تفاصيل الواقعة من بدايتها لنهايتها، وتم إثبات ذلك فى محضر الجلسه وقررت المحكمه فى مواجهه طرفى التداعى التأجيل لجلسه الإثنين 5 سبتمبر للمرافعة والدفاع.