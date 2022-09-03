تأجيل جلسة استئناف الحكم على المتهم بابتزاز طالبة السرطان لجلسة 1 أكتوبر القادم

نظرت محكمة طنطا الاقتصادية جنح مستأنف، اليوم أولى جلسات استئناف الحكم على الطالب المتهم بابتزاز معلمة بوزارة التربية والتعليم وابنتيها، إحداهما مريضة سرطان، حيث تم تأجيل الجلسة ليوم 1 أكتوبر القادم بمجمع محاكم طنطا فى محافظة الغربية، وذلك للاطلاع على المذكرات وحافظات المستندات المقدمة من الدفاع.

وكانت المحكمة الاقتصادية بمجمع محاكم طنطا فى محافظة الغربية، برئاسة المستشار مصطفى فراج، والمستشارين رؤساء بالمحكمة جمال حماد، وأحمد الأدهم، محمد الفخرانى، وممثل النيابة العامة عمر عبد الجليل ومحمد صلاح أمين سر المحكمة، فى القضية والتى تحمل رقم 12 لسنة 2022 مركز تلا، فى محافظة المنوفية، أصدرت حكمها بمعاقبة بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 6 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس موقتا وغرامة 100الف جنية عن الاتهامات جميعا.

وكانت محكمة طنطا الاقتصادية بمجمع محاكم طنطا فى محافظة الغربية، قررت الأسبوع الماضى تأجيل محاكمة طالب جامعى والمتهم فيها بابتزاز معلمة فى وزارة التربية والتعليم وابنتها مريم طالبة جامعية، توفيت مصابة بالسرطان دعاء طالبة جامعية، وذلك بنشر صور وفيديوهات مفبركة لهم على مواقع التواصل الاجتماعى، لجلسة اليوم للنطق بالحكم.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما حررت " أمنية ال " مقيمة بمركز تلا بالمنوفية، معلمة فى وزارة التربية والتعليم، محضرا تتهم فيه " أحمد. خ. س، طالب جامعي"، بابتزازها وابنتيها، من خلال نشر صور خاصة لهم والتشهير بهم عبر صفحات السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنه يُصمم عناوين من مواقع تهاجم الأسرة أيضًا.