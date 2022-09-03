اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بعد الزيادة.. تعرف على أسعار بيع السجائر للمستهلك "إنفوجراف"

السبت، 03 سبتمبر 2022 11:18 م
بعد الزيادة.. تعرف على أسعار بيع السجائر للمستهلك "إنفوجراف" زيادة السجائر

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قررت الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومبانى" زيادة أسعار بيع سجائرها بنحو 2 جنيه لكل نوع، وذلك اعتبارا من غد الأحد 4-9-2022 .

وكشف إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات أن الشركة أخطرتهم بزيادة 2 جنيه لكل أنواع السجائر، وذلك تنفيذا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وفقا لنظام التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018 .

 

أسعار السجائر بعد الزيادة
أسعار السجائر بعد الزيادة

- سعر كليوباترا سوفت كوين ارتفع من  19 جنيها لـ 21 جنيها .

- سعر كليوباترا بوكس (أبيض/ألوان) ارتفع من  20 جنيها لـ 22 جنيها .

- سعر كليوباترا سوبر 21 جنيها لـ23

- سعر "بوكس 10" 11.50 جنيه  لـ 13

- سعر بوسطن/بلمونت 19.50 جنيه لـ 22 جنيها بزيادة 2.5 جنيه .

- سعر كليوباترا كينج سايز 18.50 جنيه لـ 20.50

- سعر كليوباترا بلاك 24 جنيها بدون زيادة

- سعر ماتوسيان سوبر 24 جنيها بدون زيادة

- سعر مونديال (أحمر - أزرق- سيلفر)  21 جنيهاً لـ 23 جنيها

- سعر مونديال سويتش (منتول/بلوبيري) 24 جنيهاً بدون زيادة


أسعار السجائر

الشرقية للدخان

زيادة سعر السجائر

سعر سجائر كليوباترا



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