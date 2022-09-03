انقطاع المياه لمدة 4 ساعات عن مدينة ومركز الفيوم ومناطق بمراكز اطسا

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، عن قطع مياه الشرب، لمدة ٤ ساعات بدءا من الساعة ١١ مساء يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٩/٣ حتى الساعه ٣ صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٩/٤، وذلك عن المناطق التالية:

*مدينة الفيوم : جميع أنحاء المدينة

*مركز الفيوم : قرى المركز وتوابعهم - دسيا - عاشور

*مركز اطسا : مركز ومدينة اطسا بالكامل ما عدا قصر الباسل -تطون - الغرق

*مركز سنورس:مطرطارس - الكعابى -جرفس - ابو عيطة وتوابعهم

*مركز ابشواى : طبهار -ابو دنقاش -العجميين - النصاريه

*مركز يوسف الصديق : مدينة يوسف الصديق وتوابعها - النزلة- الحامولى - الشواشنه - الخواجات - المشرك -قصر الجبالى -شعلان -قارون وتوابعها .

وارجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا للقيام بأعمال صيانة ضرورية لعنبر طلمبات المياه المرشحة بمحطة العزب الجديده -المرحلة الأولى علاوة على تغيير محبس قطر٣٠٠ مم على خط يوسف الصديق بمنطقة أبو عش -مركز الفيوم.

وناشدت الشركة السادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترات الانقطاع كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب النقية المتنقلة المجانية للمناطق المتأثرة خلال أعمال الصيانه وذلك من خلال طلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أى تليفون أرضى.