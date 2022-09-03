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انقطاع المياه اليوم 8 ساعات عن منطقة زهراء المعادى بالقاهرة للصيانة

السبت، 03 سبتمبر 2022 03:00 ص
انقطاع المياه اليوم 8 ساعات عن منطقة زهراء المعادى بالقاهرة للصيانة انقطاع المياه - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تشهد منطقة زهراء المعادى انقطاعا فى مياه الشرب اليوم السبت، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرا لأعمال الإصلاح بخط قطر 600 مم، وتغيير مفتاح قطر 1000 مم بمنطقة زهراء المعادى سيتم انقطاع المياه عن منطقة زهراء المعادى بداية من الشطر الأول إلى الشطر السادس، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم السبت الموافق 3 – 9 – 2022 وحتى الساعة الخامسه مساء نفس اليوم. 
 
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وأعلنت الشركة أنها قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى والمحمول.

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