انطلاق برامج الدعم الفنى المجانى لضمان جودة التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية

كتب ــ لؤى على

انطلقت بقطاع المعاهد الأزهرية أولى سلسلة برامج الدعم الفنى المقدمة للأزهر الشريف والبالغ عددها أربعة برامج، يقدم البرنامج الأول بعنوان "الإطار المفاهيمى لمنظومة ضمان جودة واعتماد التعليم قبل الجامعي".

وتبلغ مدة البرنامج ثلاثة أيام أسبوعيًا بواقع 15 ساعة تدريبية، كما يستمر تقديم سلسلة البرامج حتى نهاية يوم عمل 24 سبتمبر الجارى.